تقرير: هجوم موسكو يشكك الروس بمصداقية بوتين

أفاد تقرير بريطاني بأن الهجوم الذي استهدف العاصمة الروسية موسكو، بطائرات دون طيار، الثلاثاء، قد يأتي "بنتائج عكسية ويلقي بظلال من الشك" على وعود الرئيس، فلاديمير بوتين، فيما يتعلق بـ"العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وكان الكرملين قد اتهم أوكرانيا أمس، بشن الهجوم الذي استهدف موسكو للمرة الأولى منذ بدء الحرب، بينما نفت كييف أي ضلوع لها في الهجوم. ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن محلل عسكري قوله، إن الهجوم المزعوم على العاصمة الروسية قد يأتي بنتائج غير مرحب بها في الكرملين.

وقال المصدر، إن الروس قد يبدأون في الشك في التطمينات التي وعد بها بوتين فيما يتعلق بمسار الحرب في أوكرانيا، والتي مفادها "أن الحرب تحت السيطرة وكل شيء يسير وفقًا للخطط".

وأشار إلى أن الحادث هو الأول من نوعه الذي يهدد مناطق يقطنها أفراد النخبة الروس. وأضاف: "الحادث يسهم في الشعور بالقلق والتهديد من كافة أطياف المجتمع الروسي".