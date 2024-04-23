دوت انفجارات قوية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية، الثلاثاء، وفق ما ذكرت صحيفة "زيركالو نديلي" الأوكرانية.

وبحسب بيان للصحيفة نشر على "تلغرام"، استمر التحذير من غارات جوية في المقاطعة، فيما أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية، إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات كييف وأوديسا ونيكولاييف.

يذكر أن الجيش الروسي وجه ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، الذي تبنته الاستخبارات الأوكرانية.