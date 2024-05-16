الجيش الروسي يحقق أكبر اختراق في أوكرانيا منذ نهاية 2022

كشفت بيانات نقلتها "فرانس برس" عن المعهد الأمريكي لدراسة الحرب (ISW)، أن القوات الروسية حققت "أكبر اختراق" في الأراضي الأوكرانية منذ سنة ونصف السنة.

وأوضحت أن روسيا سيطرت على 278 كيلومترا مربعا، خلال أسبوع، في أوكرانيا، ولا سيما في منطقة خاركيف.

من جهتها، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنها "أحبطت" خطط القوات الروسية "للتوغل بشكل أعمق في بلدة فولتشانسك (بمنطقة خاركيف) وكسب موطئ قدم هناك"، بحسب "رويترز".

ووصفت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، الوضع في فولتشانسك بأنه تحت السيطرة، قائلة إن إجراءاتها الدفاعية أجبرت القوات الروسية على تخفيف وتيرة الهجمات في شمال منطقة خاركيف.

ويعد الاستيلاء على فولتشانسك، الواقعة على بعد خمسة كيلومترات من الحدود، أهم مكسب لروسيا منذ أن توغلت في المنطقة يوم الجمعة الماضي، لتفتح جبهة جديدة في غزوها وتجبر كييف على التعجيل بإرسال تعزيزات لقواتها هناك.