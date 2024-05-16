الجيش الروسي يحقق أكبر اختراق في أوكرانيا منذ نهاية 2022
كشفت بيانات نقلتها "فرانس برس" عن المعهد الأمريكي لدراسة الحرب (ISW)، أن القوات الروسية حققت "أكبر اختراق" في الأراضي الأوكرانية منذ سنة ونصف السنة.
وأوضحت أن روسيا سيطرت على 278 كيلومترا مربعا، خلال أسبوع، في أوكرانيا، ولا سيما في منطقة خاركيف.
من جهتها، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنها "أحبطت" خطط القوات الروسية "للتوغل بشكل أعمق في بلدة فولتشانسك (بمنطقة خاركيف) وكسب موطئ قدم هناك"، بحسب "رويترز".
ووصفت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، الوضع في فولتشانسك بأنه تحت السيطرة، قائلة إن إجراءاتها الدفاعية أجبرت القوات الروسية على تخفيف وتيرة الهجمات في شمال منطقة خاركيف.
ويعد الاستيلاء على فولتشانسك، الواقعة على بعد خمسة كيلومترات من الحدود، أهم مكسب لروسيا منذ أن توغلت في المنطقة يوم الجمعة الماضي، لتفتح جبهة جديدة في غزوها وتجبر كييف على التعجيل بإرسال تعزيزات لقواتها هناك.
وقال المتحدث العسكري الأوكراني نزار فولوشين إن قوات بلاده تركز على محاولة منع القوات الروسية من أن يكون لها موطئ قدم في شمال المنطقة.
وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني: "وحداتنا... كشفت وحدات العدو المنفصلة وموقع انتشار المدفعية، وكبدت العدو خسائر لمنعه من جمع القوات والمعدات في الجزء الشمالي من بلدة فولتشانسك".
وعلى صعيد متصل، اتهم وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو، الخميس، الجيش الروسي بارتكاب أعمال اعتقال تعسفي وإعدام بحق مدنيين في مدينة فوفتشانسك في منطقة خاركيف، بحسب "فرانس برس".
وقال الوزير عبر تلغرام: "وفق تقارير أجهزة الاستخبارات، العسكريون الروس الذين يحاولون تثبيت موطئ قدم في المدينة، لا يسمحون للسكان بإخلائها، لقد بدأوا بخطف الأشخاص لاقتيادهم إلى الأقبية"، مشيرا إلى معلومات عن وقوع "عمليات إعدام أولى للمدنيين".
في المقابل، قالت موسكو إن القدرات القتالية للوحدات الروسية تعززت بأنظمة صاروخية جديدة.
جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الخميس، عن قائد قوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية سيرجي كاراكاييف، بحسب "رويترز".