طالبان تعدم شخصين في ملعب "كرة قدم"

نفذت سلطات حركة طالبان في ملعب لكرة القدم في شرق أفغانستان، حكم الإعدام في حق رجلين أدينا بتهمة القتل.

وأعدم الرجلان على ما أفاد أحد صحافي وكالة فرانس برس، رميا بالرصاص في ملعب رياضي في مدينة غزنة تجمع فيه آلاف الرجال الذين أتوا لحضور تنفيذ حكم الإعدام.

وقال المسؤول الكبير في المحكمة العليا عتيق الله درويش "أدين هذان الشخصان بتهمة القتل، بعد محاكمة دامت سنتين أمام محاكم البلاد وقد وقع الأمر القائد الأعلى لطالبان هبة الله اخوند زاده".

وحضرت في الملعب عائلات الضحايا التي رفضت العفو عن الرجلين.