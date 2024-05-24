بوتين يعتزم زيارة كوريا الشمالية

أعلن الكرملين الجمعة أنه يعد لزيارة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية التي تتهمها الدول الغربية بتزويد موسكو بذخائر لهجومها في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة الأنباء ريا نوفوستي الروسية إن "الرئيس بوتين تلقى دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية. ويجري الإعداد لهذه الزيارة. وسنعلن مواعيدها في الوقت المناسب"، بحسب "رويترز".

واستقبل الرئيس الروسي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في روسيا في سبتمبر/ أيلول 2023.