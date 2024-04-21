بعد المساعدات.. واشنطن تدرس إرسال مستشارين عسكريين إلى كييف

أفادت مجلة "بولتيكو" الأمريكية بأن الولايات المتحدة تدرس إرسال مستشارين عسكريين إضافيين إلى سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف.

ووفق المجلة، فإن هذا هو أحدث تأكيد لـ التزام واشنطن لأوكرانيا، بعد إقرار مجلس النواب، أمس السبت، مساعدات بقيمة 60.84 مليار دولار.

ونقلت المجلة عن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجنرال باترك رايدر، قوله إن الولايات المتحدة "تفكر حاليا في إرسال العديد من المستشارين الإضافيين؛ لتعزيز مكتب التعاون الدفاعي (ODC) في السفارة".

وأضاف رايدر: "لن يقوم المستشارون بدور قتالي، بل سيقدمون المشورة والدعم للحكومة والجيش الأوكرانيين"، مشيرا إلى أن المكتب يؤدي مجموعة متنوعة من المهام الاستشارية، ومهام الدعم غير القتالية.

وأشار إلى أن "الطاقم من موظفي وزارة الدفاع، وهو جزء لا يتجزأ من السفارة الأمريكية، وتحت سلطة رئيس البعثة مثل بقية أعضاء السفارة".