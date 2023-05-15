آخر ظهور له في الساحة الحمراء بموسكو.. أين اختفى لوكاشينكو؟
اختفى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بعد حضوره العرض العسكري في الساحة الحمراء احتفالا بـ"عيد النصر على ألمانيا النازية" الأسبوع الماضي.
وأدى عدم ظهور لوكاشينكو لعدة أيام متتالية، الذي يعتبر سلوكا غير مألوف للغاية بالنسبة للرئيس البيلاروسي، إلى تداول أنباء عن أنه يعاني من أزمة صحية.
وفي 9 مايو حضر لوكاشينكو موكب النصر، لكنه لم يحضر مأدبة إفطار غير رسمية دعا لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضيوفه رؤساء دول سوفياتية سابقة تواجدوا في موسكو كضيوف شرف.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن عدم مشاركة لوكاشينكو في الإفطار يرجع إلى ضرورة مغادرته إلى مينسك لحضور احتفالات بلاده بعيد النصر.
ولكن في مينسك، لم يُلقِ الرئيس لوكاشينكو الخطاب التقليدي المخصص ليوم النصر، ما أثار المزيد من الأسئلة حول حالته الصحية.
وما زاد الشكوك حول صحة لوكاشينكو أنه لم يظهر يوم أمس 14 مايو، بمناسبة يوم العلم في بلاده.
وفي نفس الوقت، في صباح يوم أمس، تم نشر تهنئة بمناسبة يوم العلم من لوكاشينكو على الموقع الإلكتروني لرئيس الدولة، ولكن رئيس الوزراء رومان غولوفتشينكو هو من ألقى خطابًا بمناسبة الحدث بدلاً من الرئيس البيلاروسي.
وكشف النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة، كونستانتين زاتولين، ليل الأحد، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مريض، دون أن يحدد ما هو المرض.
ووفقًا للسيد زاتولين، لا يوجد "شيء غير طبيعي" في مرض لوكاشينكو، قائلا: "ليس مريضا بكوفيد -19، ربما يحتاج إلى قسط من الراحة، هذا كل شيء".