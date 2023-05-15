آخر ظهور له في الساحة الحمراء بموسكو.. أين اختفى لوكاشينكو؟

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن عدم مشاركة لوكاشينكو في الإفطار يرجع إلى ضرورة مغادرته إلى مينسك لحضور احتفالات بلاده بعيد النصر.

ولكن في مينسك، لم يُلقِ الرئيس لوكاشينكو الخطاب التقليدي المخصص ليوم النصر، ما أثار المزيد من الأسئلة حول حالته الصحية.

وما زاد الشكوك حول صحة لوكاشينكو أنه لم يظهر يوم أمس 14 مايو، بمناسبة يوم العلم في بلاده.

وفي نفس الوقت، في صباح يوم أمس، تم نشر تهنئة بمناسبة يوم العلم من لوكاشينكو على الموقع الإلكتروني لرئيس الدولة، ولكن رئيس الوزراء رومان غولوفتشينكو هو من ألقى خطابًا بمناسبة الحدث بدلاً من الرئيس البيلاروسي.