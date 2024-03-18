يمنع السقوط.. حذاء بايدن "الغامض" يثير تكهنات بشأن حالته الصحية

وذكر التقرير بأن تلك الأحذية، التي تم تحديدها على أنها "أحذية رياضية لأسلوب الحياة" من العلامة التجارية "هوكا"، تعطي الأولوية للراحة والدعم، لاسيما للمشي أو المشي لمسافات طويلة، فيما تتميز هذه الأحذية التي يطلق عليها اسم "Hoka Transport" بنعل عريض يعزز الثبات ويمنع السقوط.

وهذه الأحذية، بحسب التقرير توفر راحة بقدر كبير، حيث يشبه استخدامها "المشي في الهواء"، حيث أيدت جمعية لطب الأرجل استخدام مثل هذه الأحذية، بسبب فوائدها الصحية للقدم.