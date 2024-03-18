يمنع السقوط.. حذاء بايدن "الغامض" يثير تكهنات بشأن حالته الصحية
أثار حصول الرئيس الأمريكي جو بايدن على أحذية خاصة، تساؤلات جديدة بشأن حالته الصحية، لا سيما وأن تلك الأحذية مصممة لمنع السقوط.
ووفق تقرير نشره موقع "فوكس نيوز" فقد طرح نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي تساؤلات حول صحة بايدن، فيما أشاروا إلى أن القائمين على التعامل مع الرئيس أمروا بارتداء أحذية خاصة بسبب تعثره المتكرر.
وذكر التقرير بأن تلك الأحذية، التي تم تحديدها على أنها "أحذية رياضية لأسلوب الحياة" من العلامة التجارية "هوكا"، تعطي الأولوية للراحة والدعم، لاسيما للمشي أو المشي لمسافات طويلة، فيما تتميز هذه الأحذية التي يطلق عليها اسم "Hoka Transport" بنعل عريض يعزز الثبات ويمنع السقوط.
وهذه الأحذية، بحسب التقرير توفر راحة بقدر كبير، حيث يشبه استخدامها "المشي في الهواء"، حيث أيدت جمعية لطب الأرجل استخدام مثل هذه الأحذية، بسبب فوائدها الصحية للقدم.
وأشار موقع "فوكس نيوز" بأن فحصا بدنيا، أجراه بايدن كشف أنه يعاني من اعتلال الأعصاب الحسية الطرفية في قدميه، وهي حالة تشير إلى تلف الأعصاب، موضحا بأن تاريخ الرئيس في السقوط العلني، بما في ذلك الحادث الأخير أثناء صعوده سلالم طائرة الرئاسة، يسلط الضوء على المخاوف بشأن قدرته على الحركة.
لكن البيت الأبيض، رد على تكرار مثل هذه الحوادث، بإجراء تعديلات على السلالم وجعلها أقصر، بالإضافة إلى تمركز أحد عملاء الخدمة السرية أسفل درج الطائرة أثناء نزول بايدن، غير أن هذه الحوادث لا تقتصر على سلالم الطائرات فقد تعرض بايدن للسقوط على الأسطح المستوية، حيث تعثر في أكاديمية القوات الجوية عام 2023.