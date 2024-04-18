"الحرس الثوري" يلوح بمراجعة عقيدة إيران النووية

نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن "قائد كبير" في الحرس الثوري الإيراني أن إيران "قد تراجع عقيدتها النووية" في ظل التهديدات الإسرائيلية؛ ما أثار مخاوف بشأن برنامج طهران النووي الذي تقول دائمًا إنه مخصص للأغراض السلمية فقط.

ونقلت الوكالة عن القائد المسؤول عن الأمن النووي، أحمد حق طلب: "إن مراجعة عقيدتنا وسياساتنا النووية، وكذلك الاعتبارات المعلن عنها سابقًا أمر ممكن تمامًا".

وللمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي القول الفصل في برنامج طهران النووي، الذي يشتبه الغرب في أن إيران ستستخدمه في أغراض عسكرية.

وقال خامنئي في مناسبات عديدة، إن طهران لم تسعَ قط إلى صنع أو استخدام أسلحة نووية.