مقابل نحو 60 دولارا.. ترامب يطلق موقعا لبيع الأناجيل

وأضاف، أن "الدين والمسيحية هما أكبر الأشياء المفقودة في هذا البلد. أعتقد أننا بحاجة إلى إعادتهما بسرعة. أعتقد أنها واحدة من أكبر المشكلات التي نواجهها".

ودافع ترامب، الذي قال إن لديه "العديد" من الأناجيل ووصفها بـ"كتابه المفضل"، من أجل إعادة "المسيحية إلى حياتنا، والعودة لنكون أمة عظيمة مرة أخرى".

ويذكر الموقع الإلكتروني المخصص لبيع الأناجيل، أن الأموال التي تُجمع من الكتاب المقدس، لن تذهب إلى حملة ترامب الرئاسية.

كما يشير الموقع، إلى أنه "ليس موقعا سياسيا ولا علاقة له بأي حملة سياسية"، و"ليس مملوكا أو مُدارًا أو مُسيطرًا عليه من دونالد ترامب، أو منظمة ترامب، أو شركة CIC Ventures LLC، أو أي من مديريهم أو الشركات التابعة لهم".

ووفق "أكسيوس" فقد حصل موقع "GodBlessTheUSABible.com" على ترخيص استعمال صورة ترامب من "CIC Ventures LLC"، وهي ذات الشركة التي تمتلك العلامة التجارية لمجموعة الأحذية الرياضية التي أطلقها، في فبراير الماضي.

ولفت الموقع إلى أن مثل عمليات البيع هذه ليست جديدة على ترامب، فقد بيعت مجموعة الأحذية الرياضية محدودة الإصدار، التي أطلقها في فبراير الماضي بشكل كامل، مقابل 399 دولارًا لكل زوج أحذية.

وقد بيعت أحذية ترامب الرياضية عالية الجودة بعد ساعات من إطلاقها.

كما أصدر ترامب أيضًا حذاءين رياضيين وزجاجة عطر وكولونيا، بقيمة 99 دولارا.