إيران.. حارسات يعتدين جنسيًّا على زوجة سجين سياسي

كشفت وسائل إعلام إيرانية معارضة، عن تعرّض زوجة أحد السجناء السياسيين لاعتداء جنسي، من قِبل حارسات في سجن "قزل حصار"، في حين لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى إهانة زوجة السجين، ومحاولة إذلالها.

ونقلت صحيفة "إيران إنترناشيونال" عن مصدر مقرب من أهالي السجناء السياسيين في سجن "قزل حصار" قوله: "الحارسات في هذا السجن، وبذريعة التفتيش، قمن بتعريض زوجة أحد السجناء السياسيين للاعتداء الجنسي والتحرش والإذلال في تصرف غير مسبوق".

ووفق المصدر، فقد قامت حارسات السجن، بتجريد زوجة السجين السياسي من ملابسها بالكامل، وقمن بالتحرش بها، واعتدين عليها جنسيًّا بحجة وجود أمر بـ"التفتيش" من سلطات أمن السجن.

وكانت منظمات دولية، نشرت تقارير حذَّرت فيها من "الاعتداء الجنسي" الذي ارتكبه الحرس الثوري الإيراني والباسيج ووزارة الاستخبارات وأقسام الشرطة المختلفة ضد النساء والرجال والأطفال خلال احتجاجات "انتفاضة مهسا".