الصين تحسم أمر مشاركتها في المؤتمر السويسري بشأن أوكرانيا

حسمت بكين أمر مشاركتها في مؤتمر سويسرا للسلام في أوكرانيا، بعد أن قالت 4 مصادر مطلعة إن الصين لن تُشارك في المؤتمر.

وتستضيف سويسرا في الـ15 والـ16 من شهر حزيران/يونيو المُقبل، مؤتمر سلام حول أوكرانيا، "دون دعوة روسيا في المرحلة الراهنة".

ونقلت صحيفة "Deccan Herald" الهندية عن 3 من المصادر قولهم إن بكين رفضت الدعوة بسبب عدم استيفاء شروط المشاركة، بما في ذلك مشاركة كل من روسيا وأوكرانيا.

وتشترط الصين ضرورة اعتراف كل من روسيا وأوكرانيا بالمؤتمر، وأن تكون هناك مشاركة متساوية للطرفين، وأن تكون هناك مناقشات منصفة لجميع المقترحات، بحسب ما ذكر أحد المصادر.