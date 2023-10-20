"الجنائية الدولية" تكشف عن تعرضها لهجوم إلكتروني "تجسسي"

رجّحت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أن يكون هجوم سيبراني "غير مسبوق" تعرّضت له في أيلول/ سبتمبر هدفه "التجسس" من أجل تقويض عملها.

وجاء الهجوم في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت المحكمة ومقّرها في لاهاي.

وفي آذار/ مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في "الترحيل غير القانوني" للأطفال.

ورفض الكرملين الاتهامات وردّ بفرض عقوبات على المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وأشارت المحكمة الجمعة إلى أنها "تعرّضت لمحاولات يومية ومتواصلة لمهاجمة وتعطيل أنظمتها".