رغم الانقسامات.. الأحزاب اليمينية تسعى لإعادة تشكيل الاتحاد الأوروبي

تسعى الأحزاب اليمينية الصاعدة في أوروبا إلى إعادة تشكيل الاتحاد الأوروبي، وسط اختلاف حول الكيفية للقيام بذلك بسبب الانقسامات الداخلية، حول عدة قضايا رئيسة مثل: أوكرانيا، وملف الهجرة، وتاريخ الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها إن الأحزاب القومية اليمينية تسعى لتحقيق نتائج قوية في الانتخابات الأوروبية المقررة هذا الأسبوع، إلا أن تأثيرها قد يضعف بسبب الانقسامات الداخلية حول قضايا عدة داخلية ودولية.

ونقلت الصحيفة عن المدير السياسي لرئيس الوزراء القومي المجري فيكتور أوربان، بالاز أوربان، قوله إن الانتخابات المقبلة تمثل لحظة محورية لإنشاء تحالف قومي موحد قادر على إعادة تشكيل الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا تزايد المعارضة لتوسع صلاحيات الاتحاد في جميع أنحاء أوروبا.

ويعتقد أوربان أن ظهور اليمين القوي، مدعومًا بانتصار محتمل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، يمكن أن يشكل تحديًا للدفع نحو اتحاد أوروبي أكثر مركزية.