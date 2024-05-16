رئيس وزراء بولندا "مهدد" بعد محاولة اغتيال نظيره السلوفاكي

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الخميس، إنه تلقَّى تهديدات بعد محاولة اغتيال نظيره السلوفاكي، فيما ذكرت إحدى وسائل الإعلام أنه سيتم تعزيز إجراءات الحماية الأمنية حوله.

وتعرض رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو لإطلاق نار 5 مرات من مسافة قريبة، الأربعاء، ما أثار إدانات دولية ومناشدات لتهدئة التوتر السياسي، بحسب وكالة "رويترز".

ونشر "توسك" على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي لقطة من شاشة لتعليق آخر يقول: "اليوم، ضرب لنا السلوفاكيون مثالاً عما يجب فعله مع دونالد توسك" إذا قرر عدم الاستثمار في مطار كبير وسط بولندا. وعلق عليها، قائلًا: " جاءني الكثير من هذه التهديدات، أمس".

وشهد المناخ السياسي في بولندا توترًا، في السنوات القليلة الماضية، منها اغتيال رئيس بلدية مدينة جدانسك الليبرالي، في العام 2019، والذي كان معارضًا لسياسات حزب القانون والعدالة الحاكم آنذاك المتعلقة بمكافحة الهجرة.