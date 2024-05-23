اعتقال نائب رئيس هيئة الأركان الروسية بتهمة الرشوة

أصدر القضاء العسكري الروسي أمرًا باعتقال رئيس إدارة الاتصالات في الجيش الروسي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق فاديم شامارين لمدة شهرين، على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة، ويعتبر هذا الاعتقال الثالث لكبار الضباط في وزارة الدفاع الروسية بالآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر قضائي أن "المحكمة وافقت على طلب النيابة العسكرية وحكمت باعتقال المتهم لمدة شهرين حتى الـ21 من يوليو القادم"، حيث سيواجه شامارين عقوبة السجن 15 عامًا إن ثبتت إدانته.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية في نهاية أبريل الماضي، اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في تقاضيه رشوة. وفي منتصف مايو الجاري أعلنت اللجنة اعتقال رئيس الدائرة الثامنة في هيئة الأركان العامة يوري كوزنيتسوف بتهمة الرشوة من جهات تجارية.