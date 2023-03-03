رئيسة المجر: لم نتخذ قرارا بنقل سفارتنا في إسرائيل إلى القدس
قالت رئيسة المجر كاتالين نوفاك اليوم الجمعة، إن بلادها لم تتخذ قرارا بعد بشأن نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.
وجاء تصريحها ردا على تقارير أفادت بأن سفارة المجر في إسرائيل قد يتم نقلها للقدس في أبريل/ نيسان.
في المجر لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن نقل سفارتنا في إسرائيل.
كاتالين نوفاك، رئيسة المجر
وقالت نوفاك في مؤتمر صحفي في براغ بعد لقاء الرئيس التشيكي ميلوش زيمان: "أقرأ الأخبار في الصحف أنا أيضا.. في المجر لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن نقل سفارتنا في إسرائيل".