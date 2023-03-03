رئيسة المجر: لم نتخذ قرارا بنقل سفارتنا في إسرائيل إلى القدس

قالت رئيسة المجر كاتالين نوفاك اليوم الجمعة، إن بلادها لم تتخذ قرارا بعد بشأن نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

وجاء تصريحها ردا على تقارير أفادت بأن سفارة المجر في إسرائيل قد يتم نقلها للقدس في أبريل/ نيسان.