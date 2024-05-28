تل أبيب تتهم رئيس وزراء إسبانيا بـ"التحريض على إبادة اليهود"

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسباني بالتواطؤ في "التحريض على إبادة اليهود" بعد اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وفقًا لفرانس برس.

وخاطب كاتس رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر حسابه على منصة "إكس" بالقول "أنت متواطئ في التحريض على إبادة اليهود".

كما شبّه نائبة رئيس الوزراء الإسبانية يولاندا دياز بالمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، إذ يدعون كلهم إلى "إقامة دولة إرهابية إسلامية فلسطينية من النهر إلى البحر"، بحسب كاتس.