تل أبيب تتهم رئيس وزراء إسبانيا بـ"التحريض على إبادة اليهود"
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسباني بالتواطؤ في "التحريض على إبادة اليهود" بعد اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وفقًا لفرانس برس.
وخاطب كاتس رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر حسابه على منصة "إكس" بالقول "أنت متواطئ في التحريض على إبادة اليهود".
كما شبّه نائبة رئيس الوزراء الإسبانية يولاندا دياز بالمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، إذ يدعون كلهم إلى "إقامة دولة إرهابية إسلامية فلسطينية من النهر إلى البحر"، بحسب كاتس.
وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وموحدة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف في خطاب متلفز، أنّ إسبانيا لن تعترف بأي تغييرات على الحدود الفلسطينية بعد عام 1967 ما لم يتفق على ذلك جميع الأطراف.
ووفق رويترز، من المقرر أن تقر الحكومة الإسبانية رسميًّا الاعتراف في وقت لاحق اليوم.
وكانت الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، اعتبارا من 1 يونيو/ حزيران المقبل؛ بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلت عنه "فرانس برس"، أن القنصلية الإسبانية في القدس "مخوّلة بتقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة بتقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية".