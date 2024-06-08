إيران تعلن تمديد مهلة دراسة أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية

مدد مجلس صيانة الدستور في إيران (هيئة مشرفة على الانتخابات)، اليوم السبت، فترة دراسة أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك بعدما انتهت المهلة الأولية أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم المجلس هادي طحان نظيف للتلفزيون الإيراني "فحص مؤهلات المرشحين للانتخابات الرئاسية في مراحلها النهائية"، مضيفاً "ينصب جهد المجلس على استغلال الفرصة القانونية الثانية بأقل قدرا ممكنا وإعلان النتائج وأسماء المرشحين في أسرع وقت ممكن".

وبحسب قانون الانتخابات الإيراني، إذا كان مجلس صيانة الدستور يحتاج إلى مزيد من الوقت للتحقق من مؤهلات المرشحين، فيمكن تمديد هذه الفرصة.

وأوضح نظيف "يتعين على المجلس مراجعة ملفات المرشحين بشكل مكثف والتحقق من المؤهلات خلال المهلة القانونية البالغة 5 أيام، لكن القانون أيضاً ينص على فترة ثانية مدتها 5 أيام، وإذا لزم الأمر، سنستخدم أيضًا جزءًا من الموعد النهائي الثاني".

وعن وجود تأثيرات وضغوط على مجلس صيانة الدستور لتمرير بعض المرشحين، أجاب "لن تؤثر أي أوامر على عملنا، نحن نتعرض في الغالب للهجوم لأننا لا نتأثر بالتيارات السياسية".