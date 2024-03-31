تنسيق استخباري أمريكي إسرائيلي "غير مسبوق" يثير الانتقادات

أثار تبادل المعلومات الاستخبارية "غير المسبوق" بين الولايات المتحدة وإسرائيل انتقادات ومخاوف بفعل تزايد الوفيات في غزة، ما جعل البعض يتساءل عما إذا كانت المعلومات التي تقدمها الولايات المتحدة تزيد من الأزمة الإنسانية.

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أدت المذكرة السرية التي وسعت تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل، بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، إلى مخاوف متزايدة في واشنطن حول ما إذا كانت المعلومات تسهم بمقتل مدنيين، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذه القضية.

وعلى ما ذكرت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، فإن من بين المخاوف هو عدم وجود رقابة مستقلة كافية؛ للتأكد من أن المعلومات الاستخباراتية التي توفرها الولايات المتحدة لا تستخدم في الضربات التي تقتل المدنيين دون داع أو تلحق الضرر بالبنية التحتية، وفق الأشخاص المطلعين أنفسهم.

وأضاف التقرير، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين آخرين، أن دعم وكالات التجسس الأمريكية لإسرائيل يهدف بشكل أساسي إلى المساعدة في تحديد مكان قادة الجناح العسكري لحماس، والعثور على الرهائن الذين تحتجزهم الحركة ومراقبة حدود إسرائيل.

وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة تتقاسم ما يعرف بالمعلومات الاستخبارية الأولية، مثل لقطات الفيديو الحية من الطائرات دون طيار لجمع المعلومات الاستخبارية فوق غزة، مع وكالات الأمن الإسرائيلية.