عقوبات أمريكية بريطانية على 4 مسؤولين كبار في ميليشيا الحوثي

قالت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الخميس، إنهما فرضتا عقوبات على 4 من كبار المسؤولين في ميليشيا الحوثي، لدورهم في دعم أو توجيه الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل حركة الشحن العالمية وأثارت قلقا من حدوث تضخم على مستوى العالم.

كما عمقت المخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط.

وفرض البلدان عقوبات على وزير الدفاع في حكومة الحوثيين محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحركة محمد فضل عبد النبي، وقائد قوات الدفاع الساحلي محمد علي القادري، ومحمد أحمد الطالبي الذي وصفته الحكومتان بأنه مدير المشتريات في قوات الحوثيين.