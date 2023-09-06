الكرملين: بوتين ومحمد بن سلمان يشيدان بالتنسيق العالي ضمن "أوبك+"
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيان للكرملين قوله، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال البيان إن الزعيمين أشادا بمستوى التعاون الكبير بين منتجي النفط في "أوبك+".
وأضاف البيان إن بوتين "توافق مع ولي العهد السعودي على أن خفض إنتاج النفط يساعد على استقرار السوق"، مؤكدة أنهما أشادا بـ"المستوى العالي للتنسيق في أوبك+".
وذكر الكرملين "بالإضافة إلى ذلك، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لتطور التعاون بين البلدين، وتم النظر في عدد من القضايا المتعلقة بتعميق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل واللوجستيات والاستثمار؛ كما تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية".