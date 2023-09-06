الكرملين: بوتين ومحمد بن سلمان يشيدان بالتنسيق العالي ضمن "أوبك+"

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيان للكرملين قوله، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال البيان إن الزعيمين أشادا بمستوى التعاون الكبير بين منتجي النفط في "أوبك+".