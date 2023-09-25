باكستان تعتزم نقل عمران خان إلى سجن "أفضل"
تستعد السلطات الباكستانية لنقل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى سجن أفضل، بعد أمر قضائي، بحسب ما أعلن حزب خان، الإثنين.
وقال المساعد المقرب لخان، ذو الفقار بخاري، في رسالة للصحفيين: "الترتيبات جارية"، في إشارة إلى الاستعدادات لنقل رئيس الوزراء السابق، بعد أن قال نعيم بانجوتا محامي خان إن محكمة عليا في العاصمة أمرت بنقله.
والتمس فريقه القانوني وحزبه من عدة محاكم إصدار أوامر بنقل خان إلى سجن أديالا في مدينة روالبندي، الذي قالوا إنه أكثر ملاءمة لرئيس وزراء سابق.
وكتب بانجوتا لاحقا على منصة إكس أن خان نُقل إلى السجن الجديد، لكنه حذف هذا المنشور بعد ذلك.
وجرى احتجاز خان في سجن متواضع يعود إلى الحقبة الاستعمارية في منطقة أتوك شمال غرب البلاد، ولا يوجد في مكان احتجازه مرافق، مثل حمَّام ملحق بالزنزانة أو تلفزيون، كما أنه يصعب على أسرته وأصدقائه زيارته وإرسال الصحف والكتب والطعام إليه.
ويقبع رئيس الوزراء السابق في هذا السجن منذ أوائل آب\أغسطس بعد إدانته بتهم فساد.
وعلقت محكمة حكما بسجنه ثلاث سنوات، لكن لم يطلق سراحه بكفالة بعد أن وجهت السلطات اتهامات إليه في قضية أخرى تتعلق بتسريب أسرار الدولة.
ويقول خان إن الاتهامات تهدف إلى منعه من خوض الانتخابات المقررة أوائل العام المقبل، وهو ما تنفيه السلطات.