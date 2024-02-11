بعد انسحاب 3 دول.. اجتماع طارئ لرأب الصدع داخل "إيكواس"

عقدت مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس) اجتماعًا مستعجلًا لتناول الأوضاع داخلها وذلك بعد أيام على انسحاب مالي وبوركينافاسو والنيجر منها، فيما دعت، أعضاءها إلى الوحدة؛ ما يشير إلى خشية داخل المجموعة من التفكك، بعد الانسحاب الثلاثي.

ودعا رئيس المجموعة عمر أليو تراوي إلى تشكيل جبهة موحدة، وذلك في خضم أزمات أخرى تهدد مستقبل المجموعة حيث تزايد الحديث عن تفكير دول، مثل: توغو، للانسحاب منها، وأيضًا السنغال التي غرقت هي الأخرى في مأزق سياسي إثر تأجيل الانتخابات الرئاسية من الـ25 من فبراير/ شباط، إلى الـ12 من ديسمبر/ كانون الأول.

وقال المحلل السياسي المالي قاسم كايتا إن: "انسحاب الثلاثي من الساحل الأفريقي أربك حسابات إيكواس وأعتقد أن هذه المجموعة التي أصبحت تخدم مصالح فرنسا على حساب مصالح الإقليم تتجه نحو الاندثار".

وأضاف كايتا لـ "إرم نيوز": "حتى الامتيازات التي تمنحها المجموعة لشعوب الدول الأعضاء لم تعد تهم هذه الشعوب ولا قادتها الجدد، لذلك أعتقد أن هذه المجموعة تواجه وضعًا صعبًا وقد تزداد الأمور تعقيدًا لها في ظل الحديث عن تفكير من دول، مثل: الرأس الأخضر، وتوغو، للانسحاب.. كلها مؤشرات تجعل مستقبل المجموعة مهددًا".