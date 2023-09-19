خبراء يدعون إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي قبل توسيعه

دعا تقرير فرنسي ألماني إلى إجراء إصلاح عميق في صفوف الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2030 قبل التوسع لضم أعضاء جدد مثل أوكرانيا، "إن أراد تفادي الشلل".

التقرير، الذي وضعه 12 خبيرا فرنسيا وألمانيا بطلب من باريس وبرلين، وعرض الثلاثاء على الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل، أوصى بتبسيط عمل الاتحاد الذي قد يضم ثلاثين دولة وربما أكثر.

الوزيرة الألمانية للشؤون الأوروبية آنا لورمان علقت على التقرير الثلاثاء بالقول: "من الواضح أن توسيع الاتحاد الأوروبي من مصلحتنا جميعا، وأن علينا بالتالي البدء منذ الآن بالقيام بكل ما ينبغي حتى يكون الاتحاد الأوروبي جاهزا".