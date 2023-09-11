تقرير: نيويورك تغرق بالمهاجرين طالبي اللجوء وتحذيرات من تدمير المدينة

اعتبرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن مدينة نيويورك الأمريكية أصبحت مكتظة بالمهاجرين طالبي اللجوء، مشيرة إلى أنه قبل أربعة أشهر، كان المهاجرون غير الشرعيين يصلون للمدينة بمعدل 2400 شخص أسبوعيًّا ما سبَّب أزمة في إيوائهم، حيث يتواجد أكثر من 110 آلاف مهاجر دون سكن.

وبحسب الصحيفة قال رئيس بلدية المدينة أريك أدمس، إن أفواج المهاجرين المتوافدة بشكل كبير "تهدد بتدمير نيويورك".

ويضيف آدامز أنه سيتعين على نيويورك إنفاق 12 مليارًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لإدارة الأزمة، بعد أن تم إنفاق 3.6 مليار دولار على مدار عام واحد فقط.

وخوفًا من شبح الإفلاس التاريخي عام 1975، دعت البلدية الديمقراطية السلطات الفدرالية إلى تقديم المساعدات، وأعلنت ولاية نيويورك وكذلك ماساتشوستس وإلينوي، حالة الطوارئ لإجبار الإدارة الفدرالية على تقديم دعم مالي .

ويتابع رئيس البلدية آدمز:"الدعم المتزايد من شركائنا في الولاية والحكومة الفدرالية هو وحده القادر على إدارة هذه الأزمة ".

وذكرت أنه لا يزال هناك 62.000 مهاجر يعتمدون على الخدمات التي تقدمها بلدية مدينة نيويورك لهم، بينما يتم توجيه المهاجرين الآخرين إلى المراكز البعيدة من المدينة ساعتين.

وأوضحت أن المهاجرين جاؤوا من مختلف بلدان العالم، 41% منهم من فنزويلا، و 18% من الإكوادور، و13% من كولومبيا، إضافة إلى مئات المهاجرين من الروس، الذي يدخلون البلاد عبر المكسيك.

وأضافت الصحيفة أنه تم فتح مراكز استقبال مؤقتة في جميع أنحاء مدينة نيويورك للتعامل مع التدفق التاريخي للمهاجرين الذي تشهده المدينة.

المصدر: صحيفة لو فيغارو الفرنسية