جورجيا تضبط شحنة متفجرات أوكرانية كانت متجهة لروسيا

ضبطت السلطات الأمنية في جورجيا، اليوم الإثنين، شحنة متفجرات مخبأة على متن سيارة كانت متجهة من أوكرانيا إلى روسيا، بهدف تنفيذ عمليات.

وعرضت أجهزة أمن الدولة الجورجية مقطع فيديو للمتفجرات التي تم اعتراضها من أوكرانيا، وكان من المقرر استخدامها في هجمات إرهابية في روسيا.

ويظهر في التسجيل الذي كشفت عنه في بيان صحفي، عبوات ناسفة شديدة الانفجار وصواعق، والمتخصصون الذين يعملون على فحصها.

وذكر جهاز أمن الدولة الجورجي، أنه تم احتجاز هذه الشحنة التي تحتوي على ست عبوات ناسفة في البلاد، وهي متجهة من مدينة أوديسا الأوكرانية إلى مدينة فورونيج الروسية.

وفي التفاصيل، قال ممثلون عن القوى الأمنية، إنهم خلال تفتيش سيارة المشتبه بهم، تمكنوا من ضبط بطاريتين لسيارة كهربائية، حيث عثروا فيهما على ست عبوات ناسفة خاصة. ويبلغ الوزن الإجمالي للمتفجرات 14 كيلوغراما.

تفاصيل العملية

وأشار جهاز الأمن أن سبعة مواطنين جورجيين وثلاثة أوكرانيين ومواطنين أرمينيين متورطون في استيراد ونقل القنابل عبر البلاد، وكان المنظم مواطنًا أوكرانيًّا من باتومي، يدعى أندريه شارشيدزه.

ولفت إلى أن قضية نقل الأجهزة المتفجرة من أوكرانيا عبر الأراضي الجورجية إلى الاتحاد الروسي قد يتم التحقيق فيها بموجب مادة تشير ضمنًا إلى التحضير لـ"عمل إرهابي".

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أعلن جهاز أمن الدولة الجورجي عن ضبط شحنة تحتوي على ست عبوات ناسفة كانت متجهة من أوديسا إلى فورونيج.

ويعاقب قانون الجنايات الجورجي جريمة التحضير لعمل إرهابي بـ "السجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة".