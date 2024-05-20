هدية من خامئني.. لحظة العثور على خاتم رئيسي في موقع الطائرة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، تداولته وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، لحظة العثور على خاتم الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الذي قدمه له المرشد الأعلى علي خامنئي كهدية.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية، فجر الاثنين 20 مايو 2024، مصرع رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، خلال عودتهم من منطقة خدا آفرين على الحدود المشتركة مع أذربيجان، باتجاه مدينة تبريز؛ إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.