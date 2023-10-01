تقرير: نواب جمهوريون يدفعون بالحكومة الأمريكية نحو الإغلاق

تتصاعد حدة الاستقطاب الذي قد يدفع بالحكومة الأمريكية نحو الإغلاق، وذلك في بعد أيام على تحذير وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، من تداعيات وأضرار الإغلاق على الائتمان في البلاد، وبعد شهر من خفض وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية بدرجة واحدة، جراء أزمة سقف الديون.

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قالت في تقرير نشرته اليوم السبت، إن مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين، تواصل مخالفة قادة الحزب الجمهوري، وتدفع الحكومة نحو الإغلاق.

وأشارت إلى أن "هذه المجموعة كان يطلق عليها في السنوات الماضية (الذباب) بسبب إزعاجهم لزملائهم، وأيضا لسهولة سحقهم، لكن في يومنا هذا، بات (الذباب) من عمالقة المشهد السياسي. فهم الأعضاء الذين يستخدمون الخطاب التحريضي والتكتيكات المثيرة للمشاكل لجلب اهتمام وسائل الإعلام، وحملات جمع التبرعات، لمنحهم السلطة التي تمكنهم من معارضة قادتهم وأغلبية زملائهم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي".

وأضافت الصحيفة، أن "هؤلاء يصبحون أبطالا بنظر الكثيرين من أتباع الحزب الجمهوري، لكنهم يمثلون من وجهة نظر الكثير من الناخبين، حالة من الاستقطاب السياسي الحاد الذي يستطيع من خلاله السياسيون العدوانيون، أن يحظوا بمكانة، في حين يكافح نظراؤهم من المعتدلين كثيرا من أجل إسماع صوتهم".

ويسعى الجمهوريون المتشددون وفق الصحيفة، إلى "ضمان حدوث الإغلاق في الساعة 12:01 من صبيحة يوم الأحد، وانضم إليهم المتمردون الأكثر عنادًا في مجلس النواب، حيث نجحوا بإفشال محاولة أخرى قام بها رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يوم الجمعة، لتقديم مشروع قانون مؤقت لتمديد التمويل الحكومي مدة 30 يوما، بعد الموعد النهائي الحاسم".