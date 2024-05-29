نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يائير جولان يفوز بزعامة حزب العمل

أعلن حزب العمل الإسرائيلي "هعفودا" المنتمي إلى (يسار الوسط)، اليوم الأربعاء، انتخاب الجنرال السابق في الجيش اللواء احتياط يائير جولان زعيماً للحزب، بأغبية ساحقة.

وجاء فوز يائير جولان، عضو "الكنيست" السابق عن حزب "ميرتس" اليساري، بزعامة حزب العمل، بعدما حصد أكثر من 95% من الأصوات، وفق صحيفة "يسرايل هيوم".

وشغل جولان في السابق منصب نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ويعرف بمواقفه المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي فيديو الحملة الانتخابية، قال جولان إن "إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في مسارها الحالي ومعاً يمكننا إنشاء إسرائيل حرة وديمقراطية وقوية"، داعياً الناخبين للانضمام إلى "رحلة لإنقاذ الدولة"، حسب تعبيره.