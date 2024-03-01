متاعب ترامب القانونية.. هل تؤثر على سباق الرئاسة؟

وأضافت الصحيفة أن الجدول الزمني الذي حددته المحكمة ربما يشكل تحديا أمام استكمال محاكمة الرئيس السابق قبل انتخابات 2024، لا سيما في حال فوز ترامب، ففي ظل هذا السيناريو، ثمة أسباب عديدة للاعتقاد بأن المحاكمة ستُبطل.

وأوضحت: لم يكن القضاة وحدهم من تجاهلوا الانتخابات الرئاسية المقبلة، فهناك أيضا المستشار القانوني الخاص الذي يشرف على الادعاء جاك سميث، الذي لم يعتبر تلك الانتخابات سببا يدعو المحكمة إلى التحرك بسرعة.

وبيّنت أن المدعي العام المستقل تجنب ذكر انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر بشكل مباشر، وركّز بدلاً من ذلك على مدى إلحاح الأمر، وسلط الضوء على الأهمية العامة للقضايا، والموعد الزمني الوشيك للمحاكمة، وضرورة التوصل إلى حل سريع وحاسم لمطالبات ترامب بالحصانة من الملاحقات الجنائية.

"بالنسبة لأولئك الذين يأملون أن ترفض المحكمة العليا استئناف ترامب بشكل كامل، إما عن طريق رفض النظر فيه، أو التأكيد على حكم المحكمة الأدنى درجة، فهم يسيئون فهم وجهة نظر المحكمة بشأن سلطتها وأهميتها"، وفقا للصحيفة.

القول الفصل ومطالبات الاستعجال

ولفتت إلى أن القضاة يعتقدون أن القضايا ذات الأهمية الدستورية الكبيرة، مثل مطالبات الحصانة التي تشمل رؤساء سابقين مثل ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون، يجب تسويتها بشكل نهائي من قبل أعلى محكمة في البلاد.

وأوضحت أن قرار المحكمة العليا التعامل مع القضايا الدستورية المهمة، مثل مساءلة ترامب عن أفعاله بعد انتخابات عام 2020، يعكس دورها بالبت في القضايا الحاسمة، مبينة أنه رغم اختلاف وجهات النظر حيال الإجراءات القانونية، يتفق الطرفان في قضية الحصانة في النهاية على أن المحكمة العليا يجب أن يكون لها القول الفصل في هذه المسألة.

وأشارت إلى أنه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قدم جاك سميث التماسا إلى القضاة يطلب فيه تجاوز محكمة الاستئناف والاستماع إلى القضية على الفور، مؤكدا أهمية حل ادعاءات المدعى عليه بالحصانة من قبل المحكمة العليا؛ كونها الوحيدة التي تتمتع بسلطة الفصل النهائي في هذه المسائل القانونية الحاسمة، غير أن القضاة سرعان ما رفضوا التماس سميث بعد 11 يومًا فقط من تقديمه، ما يشير إلى أن المحكمة لم تعتبر القضية استثنائية.