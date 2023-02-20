شغب داخل الكنيست الإسرائيلي خلال مناقشة "إصلاح القضاء"

شهد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أعمال شغب داخل القاعة العامة، وذلك بالتزامن مع مناقشة قوانين من خطة إصلاح القضاء التي يروج لها وزير القضاء ياريف ليفين والائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، مواجهة بين المؤيدين والمعارضين للخطة القضائية في جناح الضيوف بالجلسة العامة، وذلك خلال كلمة لرئيس اللجنة الدستورية في الكنيست سمحا روثمان.