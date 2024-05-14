طالبة تمزق شهادة تخرجها من جامعة كولومبيا بسبب دعم إسرائيل (فيديو)
أقدمت طالبة جامعية، على تمزيق شهادة تخرجها، في جامعة كولومبيا الأمريكية، احتجاجا على مواصلة الجامعة استثماراتها الداعمة لإسرائيل.
وأظهرت مشاهد مصورة لمراسم تسليم طلاب جامعة كولومبيا شهادات تخرجهم، في 10 مايو/أيار الجاري، تمزيق الطالبة شهادتها بعد حصولها عليها في منصة التكريم، حيث صعدت الطالبة تارسيس سالومي المنصة مرتدية الكوفية الفلسطينية ومكبلة يدها بأصفاد بلاستيكية، في احتجاج على الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
ووفق وكالة "الأناضول"، فقد اتهمت الطالبة جامعتها كولومبيا بأنها "شريكة في الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحظيت خطوة سالومي بدعم وتأييد بعض زملائها من الخريجين الذين صعدوا بدورهم أيضا إلى المنصة مرتدين الكوفية الفلسطينية ومكبلي الأيدي بأصفاد بلاستيكية.
وضم بعض الحضور في مراسم التخرج، أصواتهم إلى الطلاب المحتجين عبر إطلاق هتافات داعمة لهم ولاحتجاجهم.
هذا واعتقلت الشرطة الأمريكية حتى الآن قرابة ألفين و900 شخص في عموم البلاد، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الطلابية المنددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة والمتضامنة مع فلسطين.
وفي 18 أبريل/ نيسان بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب على غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك الأمريكية، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية و"سحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية".
ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت حالة الغضب لتمتد إلى جامعات بدول مثل فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وكندا، والهند، شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.