طالبة تمزق شهادة تخرجها من جامعة كولومبيا بسبب دعم إسرائيل (فيديو)

أقدمت طالبة جامعية، على تمزيق شهادة تخرجها، في جامعة كولومبيا الأمريكية، احتجاجا على مواصلة الجامعة استثماراتها الداعمة لإسرائيل.

وأظهرت مشاهد مصورة لمراسم تسليم طلاب جامعة كولومبيا شهادات تخرجهم، في 10 مايو/أيار الجاري، تمزيق الطالبة شهادتها بعد حصولها عليها في منصة التكريم، حيث صعدت الطالبة تارسيس سالومي المنصة مرتدية الكوفية الفلسطينية ومكبلة يدها بأصفاد بلاستيكية، في احتجاج على الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

ووفق وكالة "الأناضول"، فقد اتهمت الطالبة جامعتها كولومبيا بأنها "شريكة في الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.