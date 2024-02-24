زيلينسكي: أوكرانيا وقعت اتفاقا أمنيا مع إيطاليا وكندا

كما أعلن زيلينسكي، أنه وقع اتفاقا أمنيا مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو‭‭ ‬‬في كييف.

وتنضم كندا بذلك إلى إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك في إبرام اتفاق أمني مدته 10 سنوات مع كييف.

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز أمن أوكرانيا إلى أن تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في نيل عضوية حلف شمال الأطلسي.

جاء ذلك بعد أن وصل أربعة من الزعماء الغربيين بينهم رؤساء وزراء كندا وبلجيكا وإيطاليا إلى كييف، اليوم السبت؛ لإظهار التضامن مع أوكرانيا في الذكرى الثانية للغزو الروسي.