عبد اللهيان: إسرائيل "ستندم" بحال شنت هجومًا جديدا على إيران

توعّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إسرائيل بأنّها "ستندم" إذا ما شنّت أيّ هجوم على بلاده.

وقال عبد اللهيان خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، إن إجراءات الدفاع المشروع عن النفس والأعمال الانتقامية التي اتّخذتها طهران انتهت، لذلك يجب على إسرائيل الكف عن أي مغامرة عسكرية ضد المصالح الإيرانية.

وأكّد الوزير الإيراني، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" أنّ الهجوم الذي شنّته بلاده على إسرائيل كان "محدوداً ومتكافئاً"، مؤكّداً أنّ طهران برهنت حتى الآن عن قدر كبير من "ضبط النفس".

وأضاف قائلا: "في حال استخدمت إسرائيل القوة وانتهكت سيادتنا، فإنّ الجمهورية الإيرانية لن تتردّد، ولو للحظة، في التأكيد على حقوقها الأصلية والردّ بشكل حاسم وملائم لجعل الكيان يندم على أفعاله".

وشنّت طهران هجوماً مباشراً غير مسبوق على إسرائيل، نهاية الأسبوع الماضي، وضعته في إطار "الدفاع المشروع" عن النفس بعد تدمير مقرّ قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل/نيسان، في ضربة نفذها الجيش الإسرائيلي.