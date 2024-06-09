ردًا على استقالة غانتس.. نتنياهو: الوقت غير مناسب للانسحاب
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، لمنافسه بيني غانتس، بعدما أعلن الأخير استقالته من الحكومة، إن "الوقت غير مناسب للانسحاب من المعركة، إنه وقت توحيد قوانا".
وكتب نتنياهو في رسالة عبر منصة اكس "بيني الوقت غير مناسب للانسحاب من المعركة، إنه وقت توحيد قوانا".
وقال "تخوض إسرائيل حربًا وجودية على عدة جبهات، يا بني، هذا ليس الوقت المناسب للتخلي عن الحملة، بل هذا هو الوقت المناسب لتوحيد القوى".
وأضاف "أيها المواطنون الإسرائيليون، سنستمر حتى النصر وتحقيق جميع أهداف الحرب، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن لدينا والقضاء على حماس".
وأكد نتنياهو أنه "سيظل بابي مفتوحًا أمام أي حزب صهيوني مستعد للوقوف تحت النقالة والمساعدة في تحقيق النصر على أعدائنا وضمان سلامة مواطنينا".