ردًا على استقالة غانتس.. نتنياهو: الوقت غير مناسب للانسحاب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، لمنافسه بيني غانتس، بعدما أعلن الأخير استقالته من الحكومة، إن "الوقت غير مناسب للانسحاب من المعركة، إنه وقت توحيد قوانا".

وكتب نتنياهو في رسالة عبر منصة اكس "بيني الوقت غير مناسب للانسحاب من المعركة، إنه وقت توحيد قوانا".