هل يلقي نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأمريكي بدعوة من الجمهوريين؟

وضعت قناة "الأخبار 12" العبرية، يدها على تطور جديد على صعيد ما وصفتها بـ "أزمة الثقة" بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت، ليلة الخميس، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، المنتمي للحزب الجمهوري، أعلن أنه يبحث دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس، متسائلة ما إذا كان نتنياهو سيقبل إلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي بدعوة من الجمهوريين، مع أن الأمر سيفاقم أزمته مع إدارة الرئيس بايدن.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي قد ذكر، الأربعاء، أنه يبحث دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس، وقال إنه أجرى معه حديثًا مطولًا، دون أن يتطرقا للترتيبات اللوجستية للخطاب، موضحا أن الموضوع طُرح على نتنياهو، متعهدًا بمحاولة ترتيب تلك المسألة.

وأفاد بأنه من المهم أن يُظهِر الكونغرس في الوقت الراهن تضامنًا ودعمًا لإسرائيل وقت الأزمة، وأن هذا هو موقفه وسيحاول العمل على استمرار هذا الموقف بكل السبل.

وأشارت "الأخبار 12" إلى أنه في حال قبل نتنياهو إلقاء خطاب أمام الكونغرس بدعوة من الجمهوريين، فإن الأمر سيعني تفاقم أزمة الثقة بينه وبين بايدن، وسيعد أيضًا إعلان تحد للرئيس الأمريكي، موضحة أن آخر مرة اعتلى فيها نتنياهو منصة الكونغرس، وألقى خطابًا هناك، كان بايدن وقتها نائبًا للرئيس الأسبق باراك أوباما.