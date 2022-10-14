"إخفاق كامل".. ترامب يعلق على قرار استدعائه بشأن هجوم الكابيتول

ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس، بإصدار لجنة نيابية، تحقق في الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول، أمر استدعاء للمثول أمامها، وتساءل عن سبب عدم استدعائه للإدلاء بشهادته أمامها في وقت سابق.

وقال ترامب على حسابه في شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "لماذا لم تطلب مني اللجنة غير المنتخبة أن أدلي بشهادتي منذ شهور؟".

وأضاف: "لماذا انتظروا حتى النهاية، حتى اللحظات الأخيرة من اجتماعهم الأخير؟.. لأن اللجنة هي عبارة عن إخفاق كامل ولم تعمل إلا على زيادة تقسيم بلادنا".

وصوتت اللجنة المختارة في مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في هجوم الكابيتول، لصالح استدعاء ترامب للتحقيق، وهو إجراء قد يؤدي في النهاية إلى سجنه إذا لم يمتثل.

وصوت أعضاء اللجنة، وهم سبعة من الديمقراطيين وعضوان جمهوريان، جميعا لصالح إصدار أمر استدعاء لترامب لتقديم الوثائق والشهادة تحت القسم فيما يتعلق بالهجوم.