بايدن وترامب.. خلاف على كل شيء إلا "كسب ود إسرائيل"

في حين أن "بايدن" له سجل ممتلئ بدعم إسرائيل، ولا يقتصر على تقديم الدعم السياسي والعسكري اللامحدود لإسرائيل في حربها المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إذ إن بايدن يحرص دائماً على تقديم الدعم لإسرائيل، ومن ضمن وقائع هذا السجل ما قاله في ديسمبر الماضي: "ليس من الضروري أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونياً، وأنا صهيوني".

وبحسب أعضاء في الحزبين "الديمقراطي"، و"الجمهوري"، فإن الفوز بـ"إرضاء" إسرائيل، هو عامل حسم أساسيا في حصد أصوات الناخبين لأي مرشح في جميع الانتخابات الأمريكية، بداية من البلدية مروراً بالتشريعية وصولاً إلى الاستحقاق الرئاسي.

ويرى عضو اللجنة الاستشارية في الحزب الجمهوري، أحمد صوان، أن السباق على كسب ود إسرائيل في الانتخابات الأمريكية يُعد من ضمن الأعراف الأساسية، وذلك على الرغم من أن غالبية اليهود في أمريكا لا يصوتون لمرشح يعمل لمصلحة إسرائيل بمقدار دعم مواقعهم في أمريكا، ولكن اللوبي اليهودي المهيمن على أهم الوظائف والمراكز في مناحي الحياة في أمريكا، يدفع كل مرشح أو حزب، لكسب الود على قدر المستطاع.

وقال صوان لـ"إرم نيوز"، أن "كل شيء مباح في الانتخابات الأمريكية ولذلك يسعى كل حزب إلى إرضاء مجموعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أن ما صدر من تصريحات على لسان ترامب أخيراً بالقول إن الحزب الديمقراطي يكره إسرائيل، هي رسالة لوسائل الإعلام التي يسيطر عليها اللوبي الصهيوني ليتم وضعها في رصيده للحصول على المساندة في الانتخابات سواء بالدعاية أو بدفع الناخبين نحو التصويت له أمام المرشح الديمقراطي، في حين أن بايدن مع إسرائيل قلبا وقالبا في كل ما ترتكبه، على الرغم من تأثر شعبيته بين شباب الحزب الديمقراطي، بسبب دعمه اللامحدود لإسرائيل في حربها على غزة".

وتحدث صوان عما قال بإنه يحدث لأول مرة من تغييرات في أمريكا من ناحية وجود اتجاهات معادية لإسرائيل في الكونغرس "وهذا ما ظهر في آخر خطاب لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر، الذي رفض تحدث بنيامين نتنياهو "افتراضيا" أمام تكتل الديمقراطيين بالمجلس الأربعاء الماضي، فضلا عن تلاشي الخوف لدى الكثيرين من أعضاء الكونغرس في توجيه انتقادات إلى إسرائيل".