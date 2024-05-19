مسؤول إيراني: لا يمكن تأكيد سلامة رئيسي

نقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن مسؤول حكومي، مساء الأحد، قوله إنه "لا يمكن تأكيد سلامة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي والمسؤولين الذين كانوا معه".

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، إن "تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، بسبب سوء الأحوال الجوية ولا يمكن التأكد من سلامة أو إصابة أو استشهاد الركاب من بينهم إبراهيم رئيسي".

من جانبه، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في تقرير جديد بثه التلفزيون الإيراني إن "الأحوال الجوية في مكان الحادث سيئة للغاية لدرجة أن 3 من عمال الإنقاذ لدينا مفقودون أيضًا".