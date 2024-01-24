روسيا تطلب اجتماعا لمجلس الأمن بعد تحطم طائرة "إيل-76"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، بشأن حادث تحطم الطائرة "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي في مدينة نيويورك: "لقد طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في الساعة 15.00 بتوقيت نيويورك، ونأمل بشدة أن تفي الرئاسة الفرنسية بمسؤولياتها بضمير حي وتحدد موعدًا لمثل هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "تم نقل أسرى الحرب الأوكرانيين إلى منطقة بيلغورود من أجل تنفيذ عملية التبادل التالية المتفق عليها بين موسكو وكييف".

وأردف: "بدلاً من أن يتم هذا التبادل، قام الجانب الأوكراني من مقاطعة خاركيف بمهاجمة الطائرة بصواريخ مضادة للطائرات، ما أدى إلى سقوطها".