إثيوبيا.. اشتباه بضربة جوية تقتل 26 شخصاً في أمهرة

لقي 26 شخصاً، على الأقل، حتفهم، في إقليم أمهرة بإثيوبيا، جراء ما يشتبه أنها ضربة جوية مطلع الأسبوع، وفقاً لمسؤول في مستشفى، فيما ذكرت منظمة حقوقية عينتها الدولة تفاصيل عمليات قتل مدنيين على نطاق واسع منذ اندلاع القتال هذا الشهر.

وقال مسؤول المستشفى، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن الضربة المشتبه بها أصابت وسط بلدة "فينوتي سلام" أمس الأحد. وأضاف أن أربعة توفوا في المستشفى بينما لقي 22 آخرون حتفهم إما في مكان الحادث أو في الطريق إلى المستشفى. وقال المسؤول إن 55 آخرين يتلقون العلاج من إصابات لحقت بهم في الانفجار.

وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في بيان إن القوات الاتحادية تمكنت في أواخر الأسبوع الماضي من طرد عناصر ميليشيا "فانو" من معظم البلدات الرئيسية في أمهرة، لكن الاشتباكات مستمرة في أجزاء أخرى بالإقليم.

وذكرت اللجنة في البيان، اليوم الاثنين، إنها تلقت تقارير موثوقة حول سقوط ضحايا من المدنيين في ضربات وقصف في "فينوتي سلام" وبلدات أخرى، دون تحديد متى وقعت هذه الأحداث. وأضافت أن العاصمة أديس أبابا شهدت اعتقالات واسعة النطاق لمدنيين ينحدرون من عرقية الأمهرة.

واندلع القتال بسبب اتهامات أطلقتها "فانو" بأن الحكومة الاتحادية تحاول إضعاف دفاعات أمهرة لصالح المناطق المجاورة، ما يشكل أكبر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي شمال البلاد وانتهت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وتنفي الحكومة الإثيوبية اتهامات "فانو"، وهي ميليشيا تجتذب متطوعين من السكان المحليين وكانت حليفا لقوة الدفاع الوطني خلال حرب تيغراي. لكن متحدثون باسم الحكومة والجيش ورئيس الوزراء أبي أحمد امتنعوا عن الرد على طلبات للتعليق، اليوم الاثنين، على الضربة الجوية المشتبه بها أو بيان اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.