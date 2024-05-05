فرنسا.. متظاهرون يرشقون قياديا متطرفا بـ"البيض" (فيديو)

تعرض القيادي اليميني المتطرف الفرنسي إريك زمور، السبت لموقف محرج، بعدما رشقه متظاهرون بالبيض، خلال زيارة انتخابية إلى جزيرة كورسيكا.

وخلال زيارة زمور إلى مدينة أجاكسيو في إطار حملة الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو، هتف متظاهرون ضده، فيما قام بعضهم برشقه بالبيض، وحاولت امرأة دفعه، وفقا لما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الشرطة.