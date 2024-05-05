فرنسا.. متظاهرون يرشقون قياديا متطرفا بـ"البيض" (فيديو)
تعرض القيادي اليميني المتطرف الفرنسي إريك زمور، السبت لموقف محرج، بعدما رشقه متظاهرون بالبيض، خلال زيارة انتخابية إلى جزيرة كورسيكا.
وخلال زيارة زمور إلى مدينة أجاكسيو في إطار حملة الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو، هتف متظاهرون ضده، فيما قام بعضهم برشقه بالبيض، وحاولت امرأة دفعه، وفقا لما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الشرطة.
كما نشرت صحيفة "كورس ماتان" مقطع فيديو، أظهر رموز وهو يحاول ضرب امرأة، فيما قال أحد أعضاء الوفد المرافق للزعيم اليميني إن اللقطة تظهر "رد فعل محض للدفاع عن النفس"، مضيفا: "لقد باغتته من الخلف، وهو لا يعرف ما تحمل، إذا كانت بيضة أم قبضة أم سكينا".
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن المدعي العام في أجاكسيو نيكولاس سيفتح تحقيقا في الحادثة، فيما قال زمور عبر منصة "إكس": "هذا هو الوجه الحقيقي لليسار المتطرف"، مشيرا إلى أن "مجموعات صغيرة عنيفة، تريد حقا أن نموت".
وأدين زمور بالتحريض على الكراهية والعنصرية، فيما يواصل جولته الانتخابية، تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبه اليميني المتطرف "الاستعادة – ريكونكيت" سيحصد بين 5-6% من الأصوات.