تقريرًا من 116 صفحة يقود حراكا داعما لغزة في كلية بريطانية

بدأ طلبة كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، في المملكة المتحدة، اعتصامًا في مبنى مارشال التابع للكلية دعمًا لفلسطين واحتجاجًا على تعاون الكلية مع شركات إسرائيلية، بعد أن قدموا تقريرا من 116 صفحة، يكشف عن علاقات الكلية مع شركات متعاونة مع إسرائيل.

وقال طالب الدراسات العليا والمتحدث باسم الجالية الفلسطينية إيثان تشو لوكالة "الأناضول"، إنهم أعدوا تقريرًا من 116 صفحة، يكشف عن علاقات الكلية مع الشركات المتعاونة مع إسرائيل، والشركات في المستوطنات اليهودية، ومنتجي وبائعي الوقود الأحفوري، ومصنعي الأسلحة.

وأشار إلى أن الكلية تتلقى نحو 485 مليون جنيه إسترليني (600 مليون دولار) من التبرعات، "تنفق منها ما يقرب من 80 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار) على الجرائم ضد الفلسطينيين والوقود وشركات الأسلحة ومموليها".

وأكد أنهم بدؤوا الاعتصام في مبنى مارشال مطالبين بإنهاء علاقات كليتهم مع الشركات الإسرائيلية.