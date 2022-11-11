أول تعليق للرئاسة الروسية على الانسحاب من خيرسون

اعتبر الكرملين أن منطقة خيرسون الأوكرانية بأكملها وعاصمتها ينتميان إلى روسيا على الرغم من انسحاب الجيش الروسي من المنطقة التي أعلنت موسكو ضمها في أيلول/ سبتمبر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن منطقة خيرسون "تابعة لروسيا الاتحادية".

وأضاف في أول تعليق للرئاسة الروسية على انسحاب قواتها من خيرسون الذي أعلن يوم الأربعاء، "لا يمكن أن يكون هناك تغيير".

وقال بيسكوف إنّ الرئاسة الروسية "غير نادمة" على الاحتفال الكبير الذي أعلن خلاله فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا وبينها خيرسون.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنها أكملت انسحاب القوات من الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وذكرت الوزارة أيضا أنه لم يتبق أي قطعة عتاد عسكري أو جندي على الجانب الغربي من النهر، الذي يضم خيرسون العاصمة الإقليمية، وأنها لم تتكبد أي خسائر في الأفراد أو المعدات أثناء الانسحاب.

كما أكد الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين في أندونيسيا الأسبوع المقبل.

وردا على سؤال عن سبب عدم حضور بوتين قمة مجموعة العشرين في بالي، قال بيسكوف إن ذلك يرجع لجدول أعمال بوتين والحاجة إلى البقاء في روسيا.

وأضاف أن بوتين "لا يعتزم إلقاء كلمة في قمة مجموعة العشرين عبر رابط فيديو".

وكان الكرملين أكد لوكالات الأنباء الروسية يوم أمس الخميس، أن وفد موسكو إلى إندونيسيا سيرأسه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.