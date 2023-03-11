فرنسا تشهد يومًا آخر من الاحتجاجات المناهضة لخطط تعديلات نظام التقاعد

وتفيد بيانات لوزارة الداخلية بأنه من المتوقع أن يشارك ما يصل إلى مليون شخص في أكثر من 200 مسيرة في عموم البلاد، بينما يواصل مجلس الشيوخ مراجعة التعديلات، مع احتمال أن يجري تصويتًا بشأنها بحلول مساء غد الأحد.

وبدأت الاحتجاجات الساعة العاشرة صباحًا (0900 بتوقيت غرينتش) في شوارع مدن كبرى، من بينها تولوز ونيس، ومن المقرر أن تبدأ مسيرة في باريس في الثانية بعد ظهر اليوم.

وخرج 1.28 مليون شخص يوم الثلاثاء الماضي إلى الشوارع في مظاهرات، وهي أكبر مشاركة منذ بدء حركة الاحتجاجات، وفقًا لبيانات حكومية.

وقدرت النقابات العمالية إجمالي عدد المشاركين بنحو 3.5 مليون.

وتظهر استطلاعات رأي أن أغلبية الناخبين يعارضون خطة ماكرون، بينما تؤيد أغلبية ضئيلة الإضرابات.