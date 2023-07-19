أطباء في الجيش الإسرائيلي يتركون الخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية ‎

أعلن حوالي 300 طبيب في الخدمة الاحتياطية بالجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنهم سيتوقفون عن الخدمة؛ احتجاجا على التعديلات القضائية التي تنوي الحكومة إقرارها.

وشهدت إسرائيل، أمس الثلاثاء، مظاهرات حاشدة، تحت شعار "يوم المقاومة الوطني"، دعت إليها ونظمتها المعارضة؛ احتجاجًا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن عددا من أطباء الخدمة الاحتياطية أبلغوا الجهة المسؤولة في الجيش أنهم سيتوقفون عن تطوعهم؛ بسبب إصرار حكومة نتنياهو على التغييرات القضائية.

ونقلت الإذاعة عن البروفيسور عيران دوليف، وهو ضابط الطب الرئيسي السابق، قوله: "حكومة نتنياهو تهدف إلى القضاء على القيم الصهيونية، وتهديد القضاء والديمقراطية ولن نسمح بذلك".

وأمس الثلاثاء، أعلن ما يقارب 160 ضابط احتياط في سلاح الجو توقفهم عن الخدمة الاحتياطية في الجيش؛ احتجاجا على خطة الحكومة للتعديلات القضائية.

وأفاد مراسل الإذاعة الإسرائيلية بأن بنيامين نتنياهو اجتمع مع وزير الدفاع يواف غالنت، ورئيسِ الأركان الجِنرال هرتسي هليف؛ لتقييم ظاهرةَ رفض الخدمة الاحتياطية في صفوف الجيش.