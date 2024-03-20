"نيويورك تايمز": بريطانيا تشهد لحظة سياسية نادرة بسبب "قانون الهجرة"

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الأوساط السياسية البريطانية تشهد "لحظة نادرة" بإمكانية تحدي مجلس اللوردات لرئيس وزراء بريطاني منتخب.

وأشارت الصحيفة إلى التصويت، المقرر اليوم الأربعاء، في مجلس اللوردات، النظير غير المنتخب لمجلس العموم، بشأن إقرار مشروع قانون مثير للجدل حول الهجرة طرحه رئيس الوزراء ريتشي سوناك.

ومن المقرر أن يعقد مجلس اللوردات مناقشة محورية حول هذه السياسة المتعلقة بالهجرة والتي من شأنها أن تضع طالبي اللجوء على متن رحلات جوية في اتجاه واحد إلى رواندا، وفقا لخطة سوناك.

وأردفت الصحيفة أن اللوردات "أرفقوا تعديلات متعددة على مشروع القانون في محاولة لتخفيفه"، لافتة إلى أن "لا أحد، وخاصة اللوردات أنفسهم، يعتقد أن مجلسهم سوف ينسف التشريع في نهاية المطاف".

وشددت على أن "مجلس اللوردات يستسلم دائمًا في الصراع غير المتكافئ بين مجلس العموم المنتخب ومجلسهم غير المنتخب".

وتابعت: "لكن اللوردات قد يؤخرون مرور هذا التشريع لمدة أسبوع أو أسبوعين آخرين، وهو ما قد يكون كافيا لتعريض هدف رئيس الوزراء المتمثل في تسيير أول رحلة جوية إلى رواندا بحلول نهاية مايو/أيار للخطر".