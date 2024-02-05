بكين تؤكد حكم الإعدام مع وقف التنفيذ بحق كاتب أسترالي صيني

أكدت الصين اليوم الإثنين، حكم الإعدام مع وقف التنفيذ بحق الكاتب الأسترالي الصيني يانغ جون، بتهمة التجسس، بعد أن شجبت كانبيرا العقوبة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، إن محكمة في بكين الإثنين "دانت يانغ جون بالتجسس، وحكمت عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ لعامين، وصادرت جميع ممتلكاته الخاصة".

وندّدت وزارة الخارجية الأسترالية بالحكم، معتبرة إياه قرارًا مروّعًا.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في مؤتمر صحفي، إن الحكم "روّع الحكومة الأسترالية"، مشيرة إلى أن الحكم قد يُخفَّف إلى السجن مدى الحياة بعد عامين.

وأضافت: "سنبلغ ردنا بأقوى العبارات"، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء السفير الصيني لإبلاغه باعتراض أستراليا.

وتابعت: "أريد أن أشير إلى الضيق الحاد الذي سيشعر به الدكتور يانغ وعائلته اليوم بعد سنوات من عدم اليقين".

ويقبع المواطن الأسترالي المولود في الصين في سجن صيني منذ عام 2019 بتهمة التجسّس.