ناشط يميني يدهس متظاهرين من اليسار في إسرائيل

أقدم ناشط من اليمين الإسرائيلي المتشدد في وقت متأخر من يوم السبت على دهس مجموعة من المتظاهرين من اليسار في شارع "أبالون" وسط "تل أبيب".

وذكرت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي أن أحد نشطاء اليمين كان يقود سيارته مع أسرته، وسط حشد من المتظاهرين، فما كان منه إلا أن قام بقيادة سيارته ودهس عدد منهم.

وحاصر عدد من المتظاهرين السيارة وتحفظ عناصر من الشرطة الإسرائيلية على قائدها الذي أخذ يجادلهم، حسب ما ظهر في مقطع مصور جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت قناة "مكان" العبرية بأن واقعة الدهس التي طالت المتظاهرين اليساريين ضد خطة التعديلات القضائية عند في "تل أبيب" نتج عنها 5 إصابات ما بين متوسطة وطفيفة تم نقلها لتلقي العلاج.

وكانت التظاهرات المناهضة لخطة التغييرات في المنظومة القضائية في إسرائيل قد تجددت السبت كما جرت عليه العادة للأسبوع الـ 36 على التوالي.